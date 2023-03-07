Edirne'de yurda kaçak yollarla sokulan oyun konsolloru ve aparatları ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 17 oyun konsolu ve 12 oyun kolu ele geçirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında şüphelinin sürdüğü aracı İpsala-Keşan kara yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada ülkeye kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 17 oyun konsolu ve 12 oyun koluyla 8 litre kaçak içki ele geçirildi.

Ele geçirilen cihazların piyasa değerinin yaklaşık 400 bin lira olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.





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