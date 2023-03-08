Edirne Valisi Kırbıyık'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kırbıyık, mesajında ailenin temelini kadınların oluşturduğunu belirtti.

Kadınların önce ailede sonra toplumun her alanında daha etkin rol alması hak ettiği değeri görmesi için herkese görev düştüğünü aktaran Kırbıyık, "Zengin medeniyetimizin ihya ve inşasında en az erkekler kadar kadınlarımızın da rolü ve emeği çok büyüktür. Koca bir coğrafyanın Anadolu diye tanımlanmasının ve tanınmasının altında, anneye duyulan sevgi, saygı ve şefkat duygusunun doğurduğu asil bir ruh yatar." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında fedakarlıklarıyla yeniden devlet kurma yükünü paylaşan Türk kadınının dünyaya örnek teşkil edecek şekilde yetişmesi ve toplumsal hayat içerisinde yerini alması için dönemin en ileri adımlarını attığını anımsatan Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bugünün Türkiye’sinde kadınlarımız; eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendiği sorumlulukla Türk Milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatıdır.Bu duygu ve düşüncelerle; hayatı birlikte paylaştığımız, dünyaya iyilik ve güzellik katan, alın terleri ve kalpleriyle geleceğimizi, bugünümüzü ve yarınlarımızı inşa eden, hayatın her anında omuz omuza verdiğimiz tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

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