Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde bir kurumda meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmaları neticesinde şüpheli E.B, Yeni Mescit Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.





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