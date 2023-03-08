8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları

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EDİRNE (AA) - Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özbaş, mesajında, 8 Mart'ın kadınların eşitlik, kalkınma ve daha huzurlu yaşam özlemlerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günü olarak kutlandığını belirtti.

Türk kadınının tarih boyunca daima önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Özbaş, şunları kaydetti:

"Vatan, millet, bayrak için, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin anneleri ve eşleri ile gazilerimizin değerli anneleri ve eşleri başta olmak üzere yaşamımızın her anında yanımızda bulunan fedakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum."

- ETB Başkanı Öztürk

Edirne Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Özay Öztürk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürk, mesajında, kadınların huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olduğunu vurguladı.

Kadınların toplumun her alanında yer alması gerektiğini belirten Öztürk, "Varlıklarıyla hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği, duyarlılığı ve şefkati temsil eden kadınlarımızın, sonsuz sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri çocuklarımızla daha iyi bir geleceğe sahip olacağımız inancındayız. Tüm bu duygularla, başta kurumumuzda çalışan değerli kadınlarımız olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarız." ifadelerini kullandı.

- AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı İnce

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bu yıl 8 Mart'ı 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin acısıyla karşıladıklarını belirten İnce, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Depremin yaralarının birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağını aktaran İnce, "Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm kadınların günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

- TEMAD Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bildiş, mesajında, Türk kadınının tarih boyunca üstlendiği rol ve sergilediği özveri ile her türlü övgü ve güzel sözü hak ettiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kadınların tek yürek olarak başlatılan dayanışma ve yardımlaşma seferberliğine en önde katkı sağladığını aktaran Bildiş, şunları kaydetti:

"Bu yıl 8 Mart tarihi ülke için acıların ve yıkımların yaşandığı bir döneme denk geldi. Depremler nedeniyle hayatını kaybeden kadınlara Allah'tan rahmet, sevdiklerini kaybetmiş kadınlara sabırlar diliyorum. Başta deprem bölgesindeki zorluklara göğüs germeye çalışan kadınlarımız olmak üzere, bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım."





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