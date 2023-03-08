AGD Edirne Şubesi gönüllüleri deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor

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EDİRNE (AA) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş, Edirne'den giden gönüllü ekiple birlikte deprem bölgesinde yardım ve destek çalışmalarına katıldıklarını bildirdi.

İriş, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AGD üyelerinin bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

AGD Genel Merkezi'nde kurulan kriz koordinasyon masasının bölgedeki arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katkı sağladığını ifade eden İriş, AFAD'la koordineli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin hayatın normale döneceği zamana kadar devam edeceğini vurguladı.

AGD üyesi gönüllülerin deprem bölgesinde fedakarca görev yaptığını aktaran İriş, şunları kaydetti:

"Gönül coğrafyamızdan, ülkemizin her köşesinden, genci, yaşlısı herkes yardıma koştu. Gönüllülük esasıyla, ihlasla, samimiyetle oluşan teşekküllerin, kuruluşların ne kadar önemli ve ihtiyaç olduğu anlaşıldı. Bu yardımlaşma, birlik ve beraberlik duyguları milletimizin, inancının, kardeşliğinin en güzel göstergesidir.

Deprem bölgesindeki bütün illerde AGD Koordinasyon ve Lojistik merkezleri kuruldu. İllerden gönderilen tüm yardımlar bu merkezlerde tasnif edilerek, ihtiyaçlara göre dağıtımları gerçekleştirildi. AFAD ile koordineli olarak gerçekleştirilen faaliyetlerimiz, insanımızın yaralarının sarılmasına, hayatın normale döneceği zamana kadar devam edecektir."

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