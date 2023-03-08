Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılacak

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EDİRNE (AA) - Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünce üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılacak.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi"nin hazırlandığı belirtildi.

Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin 15 Mart mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları gerektiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca uygulanan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi'ne göre, ilimizde yürütülecek olan "Kuru Fasulye Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında yüzde 75'i bakanlık hibeli yüzde 25'i üretici katkılı olarak kuru fasulye tohumu verilecektir. Projeye ön başvuru yapmak isteyen üreticilerimizin 15 Mart mesai bitimine kadar il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir."

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