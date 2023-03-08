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EDİRNE (AA) - Süloğlu Kaymakamı Özgür Kaya, ilçeye bağlı Akdere köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köyde incelemede bulunan Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili köy muhtarı İlhan Sürgülü'den bilgi aldı.

Kaymakam Kaya, ihtiyaç sahibi 3 aileyi de evlerinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Kaya'ya ziyaretinde Süloğlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Senem Koç eşlik etti.

- Havsa'da EBAP projesi kapsamında toplantı yapıldı

Havsa'da, "Edirne'de Başarıyı Artırma (EBAP) Projesi" toplantısı gerçekleştirildi.

Havsa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İsmail Hakkı Batı başkanlığında Abalar Ortaokulu'ndaki toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim faaliyetleri görüşüldü.

Kaymakam Batı, toplantıda öğrencilerin akademik başarılarının artırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

- Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şubesi'nden deprem bölgesindeki çalışmalara destek

Türkiye Beyazay Derneği Edirne Şubesi üyeleri, deprem bölgesindeki yardım ve destek çalışmalarına katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'ya giden gönüllü üyeler, afetzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için yardımlarda bulundu.

Deprem bölgesine destek çalışmalarının süreceği kaydedildi.

















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