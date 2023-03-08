Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

AA

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, kent merkezi ve ilçerinde gerçekleştirdikleri denetimlerde şüphelendikleri Y.T, S.B, G.U, N.U.K, A.K.D, E.B, D.K, İ.M.A ve M.Ç'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramalarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de 17 şişe kaçak içki ve çok miktarda kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 17 şişe kaçak içki ve çok miktarda kaçak ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli kuru fasulye ...
AGD Edirne Şubesi gönüllüleri deprem bölgesindeki çalışmalara destek veriyor
YEREL HABERLER AGD Edirne Şubesi gönüllüleri deprem bölgesindeki ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Edirne Valisi Kırbıyık'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Edirne Valisi Kırbıyık'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ...
Edirne´de 400 bin lira değerinde oyun konsolu ve kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne´de 400 bin lira değerinde oyun konsolu ve ...
Edirne'de cinsel istimsar iddiasıyla bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de cinsel istimsar iddiasıyla bir kişi ...
Edirne'de 65 şişe kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de 65 şişe kaçak içki ele geçirildi
Edirne'de yurda kaçak yollarla sokulan oyun konsolloru ve aparatları ele geçirildi
YEREL HABERLER Edirne'de yurda kaçak yollarla sokulan oyun ...
Edirne İl Özel İdaresi'nde en çok harcama yatırım alanında gerçekleşti
YEREL HABERLER Edirne İl Özel İdaresi'nde en çok harcama yatırım ...
Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli çeltik tohumu dağıtılacak
YEREL HABERLER Edirne'de üreticilere yüzde 75 hibeli çeltik tohumu ...
8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
YEREL HABERLER 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları
Trakya Üniversitesinden 233 gönüllü personel deprem bölgesinde görev yaptı
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinden 233 gönüllü personel deprem ...
Keşan'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul binası tahliye edildi
YEREL HABERLER Keşan'da depreme dayanıksız olduğu belirlenen okul ...
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Depremin enerjisini sönümleyen sismik izolatörler binaların hasar görmesini engelliyor
YEREL HABERLER Depremin enerjisini sönümleyen sismik izolatörler ...
Edirne'de hızlı tren çalışmaları kapsamında eski hattaki üst geçit yıkılıyor
YEREL HABERLER Edirne'de hızlı tren çalışmaları kapsamında eski ...
Edirne Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Edirne Ticaret Borsası
Edirne'den kısa kısa
YEREL HABERLER Edirne'den kısa kısa
Edirne'de depreme dayanıksız çıkan okul boşaltıldı
YEREL HABERLER Edirne'de depreme dayanıksız çıkan okul boşaltıldı
Kanseri yenen kadınlar, depremzedeler için atkı ve bere örüyor
YEREL HABERLER Kanseri yenen kadınlar, depremzedeler için atkı ve ...
Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.