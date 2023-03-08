Edirne'de sis, görüş mesafesini düşürdü

Bu bölgelerden fay hattı geçmiyor! Türkiye'de deprem riski olmayan iller belli oldu

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EDİRNE (AA) - Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 60 metreye kadar düştü.

Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle zaman zaman trafikte ilerlemekte zorlandı.

Sis nedeniyle Selimiye Camisi'nin minareleri gözden kayboldu, güzel görüntüler oluştu.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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