Kadınlar birçok sektörde mesleklerini başarıyla sürdürüyor

EDİRNE (AA) - DOĞUKAN VURGUN / HAKAN ŞAHİN - Siyasetten eğitime, hukuktan spora, sanattan medya ve sağlığa kadar birçok sektörde yer alan kadınlar, mesleklerini özveriyle sürdürüyor. Kadınlar yaptıkları işlerle hem gelecek nesillere örnek oluyor hem de topluma hizmet ediyor.

Edirne'de sanayi sitesinin ustalarından Remziye Cankıran, kadınların da her alanda başarılı olabileceğini kanıtlıyor. Evli ve 2 çocuk annesi Remziye Cankıran, genelde erkeklerin çalıştığı oto lastik bakım ve tamir işlerini sanayi sitesinde tek başına yapıyor.

Cankıran, AA muhabirine, aslında meslekle 1992 yılında tanıştığını, sekreter olarak çalıştığı işyerinde zamanla lastik bakım ve tamir işlerini öğrenerek kendi işyerini açtığını söyledi. Zor bir meslek olsa da "İşin erkeği kadını olmaz." anlayışıyla yola çıktığını ifade eden Cankıran, işini yapmaktan mutlu olduğunu belirtti.

- "Kadının olduğu her yerde hoşluk, güzellik, saygı ve sevgi olur"

Yaklaşık 20 yıldır sanayide lastik ustası olarak çalıştığını aktaran Cankıran, şöyle devam etti:

"Lastik sökme, balans ayarı, tamir, montaj ve lastik satışı yapmaktayım. Kendi ailem de dahil 'Kadın bu işi yapar mı, yapamaz mı?' diye bir görüş oldu. Daha sonra işe hakim olduğumu görünce müşterilerim daha saygılı yaklaşmaya başladı. Edirne'de ilk lastik sektöründe çalışan bayanım ben. Daha önce sadece erkekler sanayiye araçlarını getirirken kadınlar da artık getirebiliyorlar. Bugün dünyada kadınlar her alanda var. Kadınlar siyasette, tarlada, mühendislikte, mimarlıkta, otolastik sektörü gibi her alanda varlar. Bu çok güzel bir şey. Çünkü kadın doğuştan üretkendir, üretendir. Kadının olduğu her yerde hoşluk, güzellik, saygı ve sevgi olur. Bu yüzden kadın her alanda olmalı."

- "Bizler her mesleği yapabiliriz."

Çay ocağı işletmecisi 2 çocuk annesi Simge Gülecen (30) ise yaklaşık 15 yıldır bu işte çalıştığını belirtti.

Kadınların her mesleği yapabileceğini anlatan Gülecen, "Babamla birlikte burada ailece çalışıyoruz. İşimiz, sürekli ayakta durduğumuz için zor. Fakat isteyen herkes başarabilir. Biz kadınlar taşı sıksak suyunu çıkartırız. Bizler her mesleği yapabiliriz. Kadınlar hiçbir şeyden korkmasın. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.

Züccaciyeci Elif Aktaş da kadınların erkeklerden daha verimli çalıştığını, bu nedenle her alanda olmaları gerektiğini vurguladı.

Eczacı Bahar Arabacı ise tüm kadınlara toplumsal hayata atılmalarını ve mutlaka çalışmalarını tavsiye etti.

Çalışan kadınların kendi ayaklarının üzerinde güvenli bir şekilde durduklarını vurgulayan Arabacı, "Bizler çok güçlüyüz. Hem evde hem de işte çalışarak her şeyin üstesinden gelebiliyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

- "Bir anne olarak derleyip toparlayıcı ve fedakarız"

Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü Kezik Alkan Kotan ise kadınlar olarak her şeyden önce bir anne olduklarını, bu nedenle her konuya titiz ve hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Toplumun her alanında yer alan kadınların her geçen gün daha fazla söz sahibi olduğunu anlatan Kotan "Hangi meslekte olursa olsun bir anne olarak derleyip toparlayıcı ve fedakarız. Kadınların çalışma hayatının her alanında aktif olarak yer alması hem toplumsal ilerleme anlamında hem de başarının yakalanması noktasında oldukça kıymetlidir. Ben bu vesileyle tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutluyorum." dedi.





















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.