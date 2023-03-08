Edirne'de afetzedeler yararına kermes düzenlendi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen afetzedeler yararına kermes düzenlendi.

Edirne Belediyesi öncülüğünde Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen kermese kadın dernekleri destek verdi.

Çeşitli yiyecekler hazırlayan kadınlar, deprem bölgesindeki yaraların sarılmasına destek olabilmek adına satış yaptı.

Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada yaptığı konuşmada, Edirnelilerin depremden etkilenen kentlere yardım için tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyledi.

Afetzedelere destek amaçlı güzel bir kermes hazırlandığını belirten Gürkan, "Buradan alınacak her ürün deprem bölgesindeki afetzedelere destek olacak. İlk günden bu yana bizlere emanet ettiğiniz bütün destekleri kolileyerek oradaki depremzedelere ulaştırdık." dedi.

Gürkan, kadınların ailenin taşıyıcıları olduğunu belirterek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kermesi Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık'ın eşi Dilek Kırbıyık, Edirne Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bilgin Özbaş ve Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan da ziyaret etti.

Kırbıyık, kermeste ürünlerini satışa sunan vatandaşlarla sohbet edip, alışveriş yaptı.

Ziyaret sonunda Zehin ve Kırbıyık kermese destek veren vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikler kapsamında Atatürk Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törende Edirne Kadın Dayanışması Platformu üyelerince anıta çelenk sunuldu.





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