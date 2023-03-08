Edirne'de geliri depremzedelere bağışlanacak sergi açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de geliri depremzedelere bağışlanacak "Sanatın İyileştirici Gücü" sergisinin açılışı yapıldı.

Kentteki bir otelde açılan sergide 27 Edirneli kadın sanatçının 79 eseri yer alıyor. Sergiden elde edilen gelir sanatçıların belirlediği oranda çeşitli yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Serginin açılışına Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, eşi Esra Gürkan, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Açılışta konuşan Gürkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin herkesin canını yaktığını vurguladı.

Gürkan, Türkiye'nin muhteşem bir dayanışma örneği sergilediğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden beri yardımlarda bulunduklarını söyleyen serginin organizatörü Yağmur Tuzcu, yardımların devamlılığına dikkati çekti.

Sergideki eserlerin birbirinden farklı biçimlere sahip olduğunu aktaran Tuzcu, "Sergiye 27 sanatçı 79 eserle katılım sağladı. Sergide tuval, akrilik yağlı boya, farklı tekniklerle yapılan eserler, fotoğraflar, edirnekari sanatı ve çizimler yer alıyor. Eserleri sanatçılardan alırken bir protokol imzaladık. Gelirin ne kadarı bağışlamak istediklerini kendilerine sorduk. Sanatçılar gelirin yüzde kaçını bağışlamak istiyorlarsa kendileri belirledi." dedi.

Sanatçılardan Aynur Ünsal ise sergide yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Sergiye üç eserle katıldığını belirten Ünsal, depremzedelere bir nebze de olsa destek vermek için elde edilecek gelirin tamamını bağışlayacağını ifade etti.





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