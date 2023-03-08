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EDİRNE (AA) - Lalapaşa İlçe İdare Toplantısı yapıldı

Lalapaşa İlçe İdare Toplantısı, Kaymakam Ömer Bulut başkanlığında gerçekleşti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıda, ilçede bulunan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, vatandaş memnuniyetinin yükseltilmesi, ilçede yapılacak yeni yatırımların planlanması, hizmetlerdeki verimliliğin artırılması, emniyet ve asayiş hizmetlerinin devamlılığı konularında planlamalar görüşüldü.

Bulut, ilçede ikamet eden vatandaşlara verilen hizmetlerin artırılması yönündeki çalışmaların süreceğini kaydetti.

- Arıcılar fuara katıldı

İpsala merkez, belde ve köylerinde arıcılık yapanlar İstanbul'da düzenlenen arıcılık fuarına katıldı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen arıcılık fuarına katılan Anıl Ercan,"İpsala arıcıları olarak 10'uncusu düzenlenen Armasad Arıcılık Fuarı'na gitmemizde desteklerini esirgemeyen İpsala Belediye Başkanımız Abdullah Naci Ünsal Bey'e, İpsala Toplumsal Kalkınma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ali Kosan'a ve pazar iznini bizim için harcayan belediye çalışanımız Ahmet Güzel'e teşekkürü bir borç biliriz." dedi.

Ercan, arıcılık mesleğinin bölgede geniş bir yelpazeye yayılmaya başladığını belirterek, "Fırsat buldukça fuarlara katılarak bilgi ve birikimimizi arttırmaya çalışıyoruz. Güzel bir fuar oldu." diye konuştu.

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