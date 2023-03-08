Depremzede çift Edirne'de evlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Gaziantep'ten Edirne'nin Keşan ilçesine gelen depremzede çift dünya evine girdi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özlem Akam ve Burak Ağbağ çifti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Keşan'a geldi.

Belediyeye nikah başvurusunda bulunan çiftin nikahı Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından kıyıldı.

Nikahın ardından çifti tebrik eden Helvacıoğlu, "Depremden etkilenen çiftimiz dünya evine girmek için Gaziantep'e gitmeye niyetlendi ancak Keşan'da nikahlarını kıydık. Gençlerimizin nikahını Keşan'da kıymak bize nasip oldu. Genç çiftimizi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde dünya evine uğurladık. Mutlulukları ömür boyu sürsün, gülen gözleri hiç solmasın." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.