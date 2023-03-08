EDİRNE (AA) - Edirne'de Ortaokullar Arası Matematik Yarışması yapıldı.

Süleyman Demirel Fen Lisesi'nde düzenlenen yarışmaya, Edirne genelinde 18 okuldan 6,7 ve 8. sınıf düzeyinde toplam 180 öğrenci katıldı.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere İl Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Erünsal, Okul Müdürü Fatma Dalgıç tarafından madalyaları takdim edildi.

Ayrıca yarışmada ilk 6 ya giren öğrenciler haziran ayında okulun matematik öğretmenlerinin vereceği ücretsiz kursa katılmaya hak kazandı.

Her yıl yapılması planlanan yarışmaya katılımın yoğun olması öğretmen, öğrenci ve velileri mutlu etti.

- Keşan'da kadınlar yürüyüş yaptı

Keşan'da "Kadınlarımızla Sağlık İçin Yürüyoruz" etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Atatürk Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, kadınlar için yine sözde değil özde farkındalık oluşturduklarını belirtti.

Etkinliğin Yeşilay Haftası ve Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlendiğini anlatan Helvacıoğlu, şöyle devam etti:

"Keşan Belediyesi olarak, kadınlarımızın daha da güçlenmesi adına her şeyimizi ortaya koyan bir anlayış ile onların yanındayız. Kadınlarımız adına birçok farkındalığı oluşturuyor ve ortaya koyuyoruz. Çalışmalarımızın temelinde de öncelikle kadınlarımızın gelişimi, refahı ve mutluluğu olduğunu da her zaman ifade edenlerdeniz. Bu anlamda kadınlarımızla birlikte yol yürüyenleri ve onlara omuz veren herkesi kutluyoruz. Emin olun ki; bu emekleri oya gibi işlemenin mutluluğu bizlere enerji veriyor ve bizi ayakta tutuyor."

Yürüyüş sonunda kadınlara sinema bileti hediye edildi.

- Aşevi 1 yılda 60 bin öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

Edirne Valiliği öncülüğünde, Keşan Kaymakamlığı ve Keşan Belediyesi koordinasyonunda 2022 yılı mart ayında faaliyete giren Keşan Aşevi, 1 yılda 60 bin öğün yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, aşevinde düzenlenen toplantıda, yürekleri ısıtan bir hizmetin bugün 1. yılını tamamladıklarını belirtti.

İnsana dokunan önemli bir çalışmayı bir yıldır sürdürdüklerini anlatan Helvacıoğlu, "Edirne Valiliğimiz önderliğinde Kaymakamlığımızın koordinasyonunda tüm kurumlarımızın işbirliğiyle Keşan'da aşevimiz birinci yılını doldurdu. Biliyorsunuz ki burada dezavantajlılarımızın günlük sıcak yemek ihtiyacını karşılıyoruz. Ocaklarımız tüm hafta boyunca açık ve günlük 400 kişiye kadar faaliyet yürütüyor. 1 yılda yaklaşık 60 bin kişilik sıcak yemek hizmeti veriyor." dedi.

Helvacıoğlu, aşevine yapılan yardımlar ve bağışlar konusunda vatandaşlara teşekkür etti.





















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