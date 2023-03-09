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EDİRNE (AA) - Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, 5 ülkeden gelen öğretmen ve öğrencilerle görüştü.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, Erasmus+KA229 Seçtiğimiz Gelecek Projesi kapsamında 5 ülkeden gelen öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi.

12 öğretmen ve 25 öğrenciyle görüşen Arpacı, projenin amacına ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arpacı, öğretmen ve öğrencilerin proje ekseninde farklı kültür ve insanları tanıma imkanı bulduğunu, bunun da öğrencilerin dünyaya bakış açısına katkı sağladığını ifade etti.

Farklı ülkelerden gelen öğretmen ve öğrencileri Edirne'de misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirten Arpacı, projede emeği geçenleri tebrik etti.

- Havsa'da EBAP projesi kapsamında toplantı gerçekleştirildi

Havsa Şehit Engin Şahin Ortaokulu'nda, "Edirne'de Başarıyı Artırma (EBAP) Projesi" toplantısı yapıldı.

Havsa Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam İsmail Hakkı Batı başkanlığındaki toplantıda, ilçedeki eğitim öğretim çalışmaları görüşüldü.

Kaymakam Batı, toplantıda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programlarına yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini aktardı.

- Havsa'nın şehir planlaması akademik olarak incelenecek

Havsa'nın şehir planlaması Kırklareli Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencileri tarafından incelenecek.

Belediye Başkanı Aydın Balkan, yaptığı açıklamada, geçen yıl Doç. Dr. Meltem Gündoğdu koordinesinde başlayan çalışmaların bu yıl da devam edeceğini belirtti.

Havsa'nın şehir planlamasının akademik olarak inceleneceğini dile getiren Balkan, ilçede yaşayan vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

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