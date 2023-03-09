Sanatçı Kadın Akademisyenler 4. Ulusal Karma Sergisi açıldı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen "Sanatçı Kadın Akademisyenler 4. Ulusal Karma Sergisi" dijital ortamda sanatseverlerle buluştu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sanal sergide 40 üniversiteden 103 sanatçı kadın akademisyenin eserleri yer alıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, güzel sanatlar alanında çalışma yürüten kadın akademisyenlerin eserlerini sanatseverler ile buluşturmayı hedefleyen ve bu yıl 4’üncüsü düzenlenen sergide, Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki üniversitelerde görev yapan sanatçı kadın akademisyenler bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, sergide resimden fotoğrafa, seramikten özgün baskıya kadar pek çok alanda eserin bulunduğunu belirtti.

Farklı üniversitelerden ve farklı sanat dallarından birçok kadın akademisyeni aynı platformda buluşturarak örnek bir birliktelik ve dayanışma ile sergiyi düzenlediklerini ifade eden Tüzün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sergiye fakültenin dijital platformlarından ulaşılabildiği belirtildi.

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