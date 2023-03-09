Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ üyesi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de, son bir haftada sınırdan Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ mensubu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut birliklerince, son bir haftada Yunanistan sınırında birinci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ'cü yakalandı.

Söz konusu terör örgütünün üyesi oldukları gerekçesiyle arandıkları belirlenen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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