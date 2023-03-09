Edirne'de çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de jandarma ekiplerince oto yedek parçası, kaçak alkol, uyuşturucu ve çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 76 oto yedek parçası, 77 litre kaçak alkol, 7 gram matamfetamin, 11 gram bonzai, 100 elektronik sigara, 3 robot süpürge ve bilgisayar parçaları ele geçirdi.

Ekipler, 9 şüpheli hakkında işlem yaptı.

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