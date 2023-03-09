Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığa karşı denetim yapıldı

Türkiye'de kaç fay hattı var? İşte deprem riskinin yüksek olduğu iller

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Edirne'deki Gala Gölü Milli Parkı'nda yasa dışı avcılığa karşı denetim gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Keşan Milli Parklar Şefliği koordinasyonunda Gala Gölü ve çevresinde denetim yapıldı.

Su ürünlerinin korunması ve sürdürülebilir olması amacıyla düzenlenen denetimlerde ekipler, yasa dışı avcılığın önüne geçmeyi hedefliyor.

- Gala Gölü Milli Parkı

Edirne'nin Enez ve İpsala ilçelerinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı, 3 bin 90 hektar sulak alan ve 3 bin hektar ormanlık alan olmak üzere toplam 6 bin 90 hektar alandan oluşuyor.

Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde bulunan Milli Park, A sınıfı sulak alan olup göl ve orman ekosistemlerini içinde barındırıyor.

Gala Gölü Milli Parkı, başta flamingolar olmak üzere farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.