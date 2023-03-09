Edirne'de afetzedelere destek amaçlı "İyilik Yürüyüşü" 11 Haziran'da gerçekleştirilecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenenlere destek amacıyla geliri AFAD'a bağışlanacak "Edirne İyilik Yürüyüşü" 11 Haziran'da yapılacak.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (BUDDER) Başkanı Önder Akdağ, Selimiye Meydanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, 8. Uluslararası Edirne Maratonu kapsamında, geliri depremzedelere bağışlanacak "Edirne İyilik Yürüyüşü" düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Yürüyüş için gerekli izinlerin alındığını belirten Akdağ, "Bununla ilgili gerekli yazışmaları yaptık ve sitemizde çalışmaları tamamladık. Bugün itibarıyla www.edirnemaratonu.com sayfasına giren herkes Edirne İyilik Yürüyüşü'ne kayıt olabilecek. Bunu depremzedelerle ilgili bir farkındalık etkinliği olarak gerçekleştiriyoruz." dedi.

Akdağ, yürüyüşün, başka yardım etkinliklerinin düzenlenmesine de vesile olacağını dile getirdi.

Yürüyüşle ilgili hazırlıklara başladıklarını aktaran Akdağ, "Önümüzdeki süreçte farkındalığa daha çok ihtiyaç duyulacağı için yürüyüş tarihini 11 Haziran olarak belirledik. Yürüyüş, 25 Kasım Stadyumu'nun yanından başlayıp Selimiye Meydanı'nda sonlanacak. Bütün halkımızı, yurttaşlarımızı bu farkındalık yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz. Yürüyüşe katılanlar 100 lira bir ödeme gerçekleştirecekler. Elde edilen gelirin tamamını devletin resmi kurumlarına bağışlayacağız." diye konuştu.

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