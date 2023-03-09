"Keşan 1. Deprem Çalıştayı" gerçekleştirildi

EDİRNE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deprem Araştırma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tolga Bekler, deprem konusunda kalıcı ve yerinde kararların hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Prof. Dr. Bekler, Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Trakya Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile Selim Sesler Konferans Salonu'nda düzenlenen "Keşan 1. Deprem Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Marmara Bölgesi'nin her zaman deprem üretebilecek faylara sahip olduğunu belirtti.



Ganos fayının Saros Körfezi'nden geçtiğine işaret eden Bekler, şunları kaydetti:

"Bu bakımdan sadece Keşan değil, Marmara Denizi'ne kıyısı olan tüm kentler bu faylardan etkilenebilecek öneme haiz. Dolayısıyla yapılacak çalışmaların kısa vadeli, kalıcı ve yerinde kararlarla hayata geçirilmesi hem yerleşik hayat, hem yönetmeliklerin hayata geçirilmesi açısından, hem de sürdürülebilir kent yaşamının sonraki dönemlere aktarılması açısından oldukça önem arz ediyor. Deprem hafızamızı sürekli ayakta tutacak olan şey, depremin olması değil. Bugün Erdek'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu deprem, oradaki fayların ürettiği depremlerden bir tanesiydi."



Benzer depremlerin önümüzdeki dönemlerde de beklendiğini vurgulayan Bekler, "Bu, yer içerisinin çalıştığını gösteriyor. Bu durum, bir insanın kalbinin atmasına benziyor. Kalbinize nasıl 'atma' diyemiyorsanız fay hattına da 'çalışma' diyemiyorsunuz. Marmara Denizi'ne kıyı olan yerler, Kuzey Anadolu fayının farklı geometrideki segmentlerine oldukça yakın. Artık bir şekilde o deprem misafir olarak değil ama kapımızı çalacak. Umarım iyi karşılarız. AFAD'ın hazırladığı il risk azaltma planları çerçevesinde, hangi paydaşların ne gibi yükümlülükleri olduğu konusu zaten raporlarda vardır. Mikro bölgeleme çalışmalarının, küçük-büyük demeden acil olarak yapılması gerekiyor." diye konuştu.



ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha Özden de ülkenin çok sıkıntılı ve önemli bir süreçten geçtiğini ifade etti.



Özellikle Saros Körfezi'nin, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu ile ilintili önemli bir alan olduğuna işaret eden Özden, "Dolayısıyla bu alanda önemli depremler olmuş. Bunları dikkate almak zorundayız. Güneyde de Biga Yarımadası içerisinde özellikle birkaç tane önemli aktif fayımız var. Tüm bunları düşündüğümüzde bölge, depremsellik açısından dikkate alınması gereken bir bölgedir." dedi.



Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da çalıştaya katılan herkese teşekkür ederek, çalıştayın ikincisinin de kısa sürede gerçekleştirileceğini söyledi.



Çalıştaya Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da katıldı.

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