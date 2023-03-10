Uzunköprü'de afetzedeler şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanacağını bildirdi.
Becan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisinde konuyla ilgili karar alındığını SAN-TER Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile işbirliği yapıldığını belirtti.
İlçede misafir edilen afetzedelerin şehir içi ulaşımdan 8 ay boyunca ücretsiz yararlanacağını aktaran Becan, "Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. SAN-TER Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bu fedakarca davranışları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.