Uzunköprü'de afetzedeler şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak

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EDİRNE (AA) - Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedelerin şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

Becan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye meclisinde konuyla ilgili karar alındığını SAN-TER Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ile işbirliği yapıldığını belirtti.

İlçede misafir edilen afetzedelerin şehir içi ulaşımdan 8 ay boyunca ücretsiz yararlanacağını aktaran Becan, "Şehrimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız şehir içi ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. SAN-TER Minibüsçüler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi'ne bu fedakarca davranışları için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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