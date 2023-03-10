Edirne'de asayiş

EDİRNE (AA) - Keşan'da iş yerinde alüminyum malzemeleri çalınan kişi polise başvurdu.
İspat Cami Mahallesi'nde iş yerini kontrol eden M.G, dükkan önündeki malzemenin yerinde olmadığını fark etti.
M.G, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.
- Enez'deki kazada 2 kişi yaralandı
Enez'de park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
H.D. idaresindeki otomobil, Yeni Mahalle'de park halindeki araca çarptı.
Kaza nedeniyle sürücü H.D. ve yolcu A.D yaralandı.
Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
- Darp edilen kişi polise başvurdu
Edirne'de darp edilen kişi polise başvurdu.
1. Murat Mahallesi'nde yaşayan C.A.T, tartıştığı U.Ç'nin kendisini darp ettiğini öne sürdü.
C.A.T, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek U.Ç. hakkında şikayetçi oldu.