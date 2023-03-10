Edirne'de çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parça ele geçirildi

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EDİRNE (AA) - Edirne'de yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parça ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında şüpheli Ş.Ç'nin aracını otoban gişelerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada çok sayıda gümrük kaçağı oto yedek parça ele geçirildi.

Şüpheli Ş.Ç. hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.





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