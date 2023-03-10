Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kent genelindeki kontrolleri sürüyor.



Ekipler yaptıkları kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheliyi yakaladı.



Hırsızlık suçundan aranan M.M, adam öldürme suçundan aranan M.S. ve sahtecilik suçundan aranan K.B, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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