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EDİRNE (AA) - Lalapaşa Kaymakamı Ömer Bulut, Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Öztürk, Kaymakam Bulut'a ilçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Bulut, tarımsal faaliyeti sürdüren üreticilere desteklerin devam edeceğini kaydetti.

- Bayazıt, Yenikadın köyünde gübreleme çalışmalarına katıldı

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Yenikadın köyü merasındaki gübreleme faaliyetlerine katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kentte 2023 yılında yürütülecek mera ıslah ve amenajman projeleri kapsamında çalışmalar başladı.

Yenikadın köyünde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceleyen İl Müdürü Atilla Beyazıt, üreticilerden ekili arazilerin son durumu hakkında bilgi aldı.

Proje kapsamında gerçekleşen çalışmalara köy muhtarı Sedat Tosun, müdürlük personeli ve üreticiler katıldı.

- Şap hastalığına karşı hayvan sevk faaliyetleri durduruldu

Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odasından yapılan açıklamada, şap hastalığı nedeniyle kesim, ithalat, ihracat amaçlı sevkler dışında, şehir içi ve dışı tüm hayvan sevk faaliyetlerinin ülke genelinde durdurulduğu bildirildi.

Hastalığın hayvancılık için ciddi bir tehdit oluşturduğu belirtilen açıklamada, odanın Tarım ve Orman Bakanlığı ile üreticilere destek vermek amacıyla hazır olduğu kaydedildi.

Hastalığın daha önce Türkiye'de görülmediği, aşı çalışmalarının başlatıldığı ifade edildi.

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