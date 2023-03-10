Edirne'deki kuraklık buğdayda "verim düşüklüğü" riski oluşturuyor

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Edirne'de kuraklığın, buğdayda verim düşüklüğüne neden olabileceğini söyledi.

Kaya, AA muhabirine, Türkiye genelindeki kuraklığın Edirne'de de hissedildiğini ifade etti.

Kış aylarının yağışsız geçtiğini, havaların ısınmasıyla bitkinin suya olan ihtiyacının daha arttığını anlatan Kaya, geçen yıla göre yağışların yüzde 50'den fazla azaldığını vurguladı.

Edirne'de kuraklığın tehlikeli boyutlara ulaştığını belirten Kaya, "Gözümüz havada, yağış bekliyoruz. Son dönemlerin en sıcak kışını yaşadık. Özellikle şubat ayında gelmesini beklediğimiz yağışlar da gelmedi. Kışlık bitkiler olan buğday, arpa ve tahıl ürünlerinde kuraklık hissediliyor. Buğdayda yanma diye tabir edilen sararmalar başladı." dedi.

Kaya, buğday ve diğer kışlık bitkilerin gelişmesi ve verimli bir hasat dönemi için yağışa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kuraklığın devam etmesi durumunda buğdayda verim düşüklüğü yaşanmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Kaya, şunları kaydetti:

"Buğday şu anda çok kötü durumda. Özellikle Edirne ve Trakya genelinde kötü dönemden geçiliyor. Dönüm başına ortalama 200-250 kilograma kadar verimin düşme riski var. Buğday veriminde dip seviyede kalabiliriz. Aynı kuraklık riski Türkiye'nin büyük bölümü için de geçerli. Kuraklık haritalarına baktığımızda Edirne'den başlayıp Çukurova'ya kadar gidiyor. Bu alan Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 80'inine yakınını karşılıyor. Türkiye dünyanın önemli buğday üreticilerinden ve un ihracatçılarından. Bu durum bizi sıkıntıya sokar."





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