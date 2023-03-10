Edirne'de depremzedeler için oluşturulan sosyal market, yeni yerinde hizmet verecek

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EDİRNE (AA) - Edirne'de depremzedeler için oluşturulan sosyal marketin yeni yerinde hizmet vermeye devam edeceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte misafir edilen afetzedelerin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamaları için faaliyete alınan sosyal marketin yerinin değişeceği belirtildi.

Açıklamada, Mimar Sinan Spor Salonu'nda hizmet veren marketin, 13 Mart'tan itibaren Buçuktepe mevkisindeki Edirne Spor Salonu'nda hizmete devam edeceği kaydedildi.

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