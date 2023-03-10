Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de organize suç örgütlerine yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle organize suç örgütlerine yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Kentteki 12 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 8 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramada, biri üzerinde seri atış aparatı bulunan Glock marka olmak üzere 5 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 10 şarjör, 2 av tüfeği, tabanca ve av tüfeklerine ait 114 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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