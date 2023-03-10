Trakya Üniversitesinden mezun olan milli güreşçi Adar Yiğit ve antrenör Kahraman diplomalarını aldı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) eğitimlerini tamamlayan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ve Kadın Güreş Milli Takımı antrenörü Efraim Kahraman diplomalarını aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans programını tamamlayan Adar Yiğit ile Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda lisans eğitimini tamamlayan Kahraman, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Tabakoğlu, Adar Yiğit ve Kahraman'ı kutlayarak diplomalarını verdi.

Adar Yiğit'in kazandığı madalyalar ve yakaladığı başarılarla gençlere örnek olduğunu belirten Tabakoğlu, "Yasemin’in başarı hikayesi, devam eden süreçte pek çok kadın güreşçinin yetişmesine zemin hazırladı. Kendisi, başarı hikayesiyle gençlerimize ilham verdi. Bugün, onun açtığı yolda ilerleyen pek çok gencimiz, öğrencimiz var. Milli sporcumuzun, bundan sonra da başarılarıyla üniversitemizi ve ülkemizi gururlandıracağından şüphemiz yok. Bir kez daha kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Sevgili Yasemin’i, önümüzdeki dönemde üniversitemizde doktora programına, başarısının mimarlarından değerli Efraim hocamızı ise yüksek lisans eğitimine başlamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ziyarette Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurper Özbar, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necdet Süt, Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa Sağıroğlu ve Adar Yiğit'in eşi antrenör Erdem Yiğit de yer aldı.





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