Edirne'de mera gübreleme çalışması yapıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de mera ıslahı ve amenajman projesi kapsamında Yenikadın köyünde gübreleme çalışması yapıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlüğün yürüttüğü proje kapsamında yılın ilk gübreleme çalışması gerçekleştirildi.



Gübreleme çalışmasına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, meraların hayvancılık açısından önemli olduğunu belirtti.



İl genelinde gübreleme faaliyetlerinin sürdüğünü aktaran Bayazıt, yapılan çalışmanın hayırlı ve bereketli olmasını diledi.











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