EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında, bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın 12 Mart 1921'de TBMM tarafından kabul edilişinin 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İstiklal Marşı'nın Türk milletinin var oluş mücadelesinin, dizelere dökülmüş onur belgesi olduğunu vurgulayan İba, İstiklal Marşı'nın 102 yıldır Türkiye’nin her köşesinde yediden yetmişe herkes tarafından gururla ve coşkuyla söylenmekte olduğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nın bir milletin bağımsızlık aşkının imkansızlıklar içerisinde gösterdiği büyük kahramanlığın azim ve fedakarlıkla verilen kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"İstiklal Marşı'mızın bize kattığı değerlere ne kadar sıkı sarılırsak geleceğimize de o güvenle bakabileceğimize inanıyorum. 'Korkma' diye başlayan o muhteşem dizelerin içinde barındırdığı ruh, bugün bizlere yarın da geleceğimiz olan gençlerimize en önemli emanetimizdir.

Bu duygu ve düşüncelerle merhum Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi 'Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın' diyerek İstiklal Marşı'mızın TBMM'de kabulünün 102. yıl dönümünü kutluyor, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.