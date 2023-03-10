Edirne'deki yardım kermesinde elde edilen gelir kentte misafir edilen afetzedeler için kullanılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Kahramanmaraş merkezli depremzedeler yararına düzenlenen kermesten elde edilen gelir, kentte misafir edilen afetzedelerin ihtiyaçları için kullanılacak.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı yazılı açıklamada, belediye öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen kermeste 25 bin 635 lira gelir elde edildiğini belirtti.

Edirnelilerin depremin yaralarını sarmak için seferber olduğunu vurgulayan Gürkan, düzenlenen kermesle de örnek bir dayanışma sergilendiğini ifade etti.

Kermese destek verenlere teşekkür eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Depremin ilk günü başlattığımız yardım kampanyasına vatandaşlarımız gönülden destek verdi. Ellerindeki, avuçlarındakileri ve en önemlisi gönüllerindekini hiç düşünmeden getiren vatandaşlarımızın yaptığı yardımları deprem bölgesine ulaştırdık. Edirneliler deprem bölgesinden buraya gelen vatandaşlarımıza da kucak açtı, sıcak ev sahipliğini gösterdi. Onları asla yalnız bırakmadı. Kurduğumuz İMECE Mağazası ile deprem bölgesinden Edirne'mize gelen 5 bin 560 misafirimizin kıyafetten, gıdaya tüm ihtiyaçlarını karşıladık. İMECE Mağazası dışında ev kiralayan depremzede vatandaşlarımıza eşya desteğinde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz."





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