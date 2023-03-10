"Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Saffet Gümüş Keşan'a ulaştı

EDİRNE (AA) - Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'den aldığı Türk bayrağını 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılacak törende teslim etmek için "Torundan Dedeye Vefa Yürüyüşü"nü başlatan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, Keşan'a geldi.

Türk bayrağı ve şehitler için İstanbul'un Bağcılar ilçesinden Çanakkale'ye yürüyen Gümüş, Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuran Uslu tarafından karşılandı.



Gümüş, 4 Mart 2023'te yola çıktığını belirterek, Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir’den aldığı bayrağı 18 Mart'ta Çanakkale'de yapılacak törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teslim edeceğini söyledi.



Kahramanmaraş merkezli depremi hatırlatan Saffet Gümüş, şunları kaydetti:



"Allah mekanlarını cennet etsin. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Bundan 108 yıl önce, atalarımızın, dedelerimizin bir tek sevdaları vardı; bayrak inmesin, ezan dinmesin. Bize bu güzel vatanı yurt kıldılar. Biz de onların torunları olarak, onların emanetlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bundan 108 yıl önce Çanakkale'de, bugün de Diyarbakır'da, Gaziantep'te, Kahramanmaraş’ta, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Hatay'da, Adana'da yaraları birlikte saracağız. Güçlü bir Türkiye olacağız. Yolumuz şehitler yolu, yolumuz Çanakkale yolu. Bizim onlara borcumuz çok. Bir nebze de olsa gelecek nesillere vatan ve bayrak sevgisini verebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. Allah bizlerden Çanakkale ruhunu eksik etmesin."



Uslu da Gümüş'e yolculuğunun hayırlı olmasını diledi.

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