Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Sabah saatlerinde tartışan S.A. ile O.İ, daha sonra karşılaştıkları Sabuni Mahallesi Lari Cami Sokak'ta tekrar tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından S.A, O.İ'yi sol koltuk altından bıçakla yaraladı.
Yaralı O.İ, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüpheli S.A, Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Eski İstanbul Caddesi'nde yakalandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bu arada kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.