Keşan'da Antakya ve Kahramanmaraş'a giden gönüllülere onur belgesi verildi

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EDİRNE (AA) - Keşan'da Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından yaraları sarmak üzere Antakya ve Kahramanmaraş’a giden 60 gönüllüye onur belgesi verildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Selim Sesler Konferans ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törende, yaşanan korkunç deprem nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Yüzyılın felaketiyle birlikte büyük bir üzüntü yaşadıklarını ifade eden Helvacıoğlu, her şeye rağmen yüreklerinden umudu hiç kesmediklerini belirtti.



İlçedeki 60 kişilik gönüllü kadrosunun hiç tereddüt etmeden bölgeye yaraları sarmak için gittiğini anlatan Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tabi bu gurur verici tablonun akılarda ve yüreklerde kalan en anlamlılarından biri de 60 kişilik gönüllü kahramanlarımızdı. Hiç tereddüt etmeden afet bölgelerine, milletimizin yaralarını sarmaya koştular. Onlara kalpten teşekkür ediyoruz. Onlarla gurur duyuyor ve şükranlarımızı sunuyoruz. Yüreklerindeki acıyı ruhlarındaki dayanışmayla harman ettiler. Depremzedelerimizin yanında oldular. Gönüllülerimizi tüm Keşan adına yürekten alkışlıyorum. Bu vatan vazifesinde, katkısı olan herkese bir kez daha şükranlarımı sunuyor, depremle sevdiklerimizi, canımızı, malımızı, yitirmediğimiz günler diliyorum."



Türk Kızılayı Edirne Şube Başkan Vekili Ayhan Demir de Kahramanmaraş'ta yaşanan depremle birlikte Türkiye'de ve dünyada büyük bir yardımlaşma seferberliği başladığını hatırlattı.



Gönüllülerin deprem bölgesinde fedekarca çalıştıklarını belirten Demir, emeği geçen herkese teşekkür etti.



Konuşmaların ardından gönüllülere onur belgeleri takdim edildi.

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