EDİRNE (AA) - CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kahraman mesajında, geçmişini bilmeyen bir neslin milletin geleceğinde de var olmayacağını belirtti.

Tarihin akışını değiştiren Kurtuluş Savaşının ulusal birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıktığı büyük bir kahramanlık destanı olduğunu vurgulayan Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Türk Milleti’nin bağımsızlığa ve kutsal değerlerine olan inancını destanlaştıran İstiklal Marşımızın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Milli Marş olarak kabul edilmesinin yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. Merhum Mehmet Akif'in, vatan toprakları işgal altındayken kaleme aldığı İstiklal Marşı; milli mücadele ruhunu, Türk Milleti’nin vatan sevgisini, bağımsızlığa olan tutkusunu en güzel biçimde yansıtmaktadır. Vatanı için gerektiğinde canını feda etmekten kaçınmayan büyük Türk milletinin kahramanlık destanı olan İstiklal Marşı bugün de bizlere vatanın ne kadar kutsal bir emanet olduğunu göstermektedir. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı ile Kurtuluş Savaşımızı ölümsüzleştirmiştir. Bu duygularla Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Milli Marş olarak kabul edilişinin 102. yıldönümünde, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahraman şehitlerimizi ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum."

- "Bir gün bile ümidimizi kaybetmemiştik"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin mesajında, tarihteki şanlı yürüyüşü, milletin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en veciz biçimde ortaya koyan İstiklal Marşı'nın TBMM'de kabulünün 102. yıl dönümünü kutladıklarını belirtti:

O günlerin samimi ve heyecanlı günler olduğuna vurgu yapan Tekin, "Bir gün bile ümidimizi kaybetmemiştik, asla yeise düşmemiştik. Zaten başka türlü zafer elde edilir miydi? Yeterli ne topumuz vardı ne tüfeğimiz…Fakat imanımız çok büyüktü. Böylece bir milletin yeniden diriliş ve kendine geliş marşını tarihe mal eden Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.













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