Keşan'da çıkan orman yangını söndürüldü

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EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Şabanmera köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, köylülerin ve orman ekiplerinin çabasıyla büyümeden söndürüldü.

Köy muhtarı Emin Özcan, Tekirtepe mevkiinde çıkan yangına ilk olarak köydeki tankerle müdahale ettiklerini söyledi.

Orman işletme ekiplerinin gelmesiyle yangının söndürüldüğünü belirten Özcan, 3-4 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğünü ifade etti.

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