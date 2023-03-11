Hakem Cansu Tiryaki'nin vefat eden eşi Yusuf Tiryaki son yolculuğuna uğurlandı

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EDİRNE (AA) - FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'nin vefat eden eşi Yusuf Tiryaki'nin cenazesi Edirne'de toprağa verildi.

Geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Edirne il gözlemcisi ve eski klasman yardımcı hakemi Tiryaki için Eski Cami'de tören düzenlendi.

Tiryaki'nin tabutuna, isminin yazılı olduğu 22 numaralı Edirnespor forması ile hakem forması konulduğu görüldü.

Törene, Tiryaki'nin eşi Cansu Tiryaki, ailesi, arkadaşları, siyasi parti temsilcileri, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır, Spor Toto Süper Lig hakemleri Hüseyin Göçek ve Özgür Yankaya da katıldı.

Tiryaki'nin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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