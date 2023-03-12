Lokanta işletmecisi kadın, Edirne'den deprem bölgesine giderek afetzedelere yemek pişirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de lokanta işleten Şenay Salam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan'a giderek depremzedelere yemek pişirdi.

Şenay Salam, 6 Şubat'taki depremlerin ardından 10 gün boyunca Edirne'deki yardım çalışmalarına katıldı.

Daha sonra deprem bölgesine gitmeye karar veren Salam, Edirne Valiliği koordinesinde gittiği Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 13 gün boyunca afetzedeler için 3 öğün sıcak yemek pişirdi.

Salam, AA muhabirine deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olmak istediği için bölgeye gittiğini söyledi.

Kahramanmaraş'a yaklaştıklarında içler açısı bir durumla karşılaştıklarını belirten Salam, "Çok üzüldüm. Sabah 8'de görev yerimize gittik. Kollarımızı sıvadık, işe başladık. Mutfakta 10 kişi çalıştık." dedi.

Salam, lokantasını kızlarına emanet ederek bölgeye yardıma koştuğunu dile getirdi.

Dükkanının kapanmasını göze aldığını ifade eden Salam, "Benim dükkanım 3 ay kapanabilir. Ben tekrardan başlarım ama oradakilerin öyle bir şansı yoktu. Çok yardıma ihtiyaçları vardı. Bir an için empati kurdum. Ben de deprem bölgesinde olabilirdim. Keşke ilk gün gidebilseydim. Herkes yardım etti ben de dişimi tırnağıma kattım ve çalıştım." diye konuştu.

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