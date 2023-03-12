EDİRNE (AA) - İpsala'da kurulacak olan Organize Sanayi Bölgesinde yüklenici firma zemin etüt çalışması gerçekleştirildi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, OSB kurulacak alanda yapılan çalışmaları takip ederek ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

Sevgili, OSB'nin İpsala’da bir an önce faaliyete geçmesi için çalışmaları yakından takip ettiklerini vurguladı.

- İpsala'da aşevi hergün 250 kişiye sıcak yemek veriyor

İpsala Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından açılan aşevi hergün 250 kişiye sıcak yemek veriyor.



İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, aşevini açılışının birinci yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, aşevinin sağlık sorunları ya da imkansızlıkları nedeniyle evinde tenceresi kaynamayan, sıcak yemeği olmayan vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmak için kurulduğunu belirtti.



İlçede ihtiyaç sahibi çok sayıda kişinin aşevinden faydalandığını anlatan Sevgili, "Aşevimizde vakfımızdan yararlanan yaşlı, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine sefer tasları ile sıcak yemek göndermek suretiyle başlayan bu projede, yararlanacak kişi sayısının artarak devam edeceğini umuyorum. İpsala her anlamda geçmişten bugüne yaptıkları ile çok hayırsever bir ilçe özellikle bu anlamda insanların duyarlılığı çok yüksek Bu aşevi aslında Kaymakamlığımız tarafından açılsa da İpsala halkının aşevidir, herkese aittir." ifadelerine yer verdi.















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