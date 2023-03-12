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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri sürüyor

AA

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri sürüyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararlı veya ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki binaların kontrollü yıkımını ve belirlenen döküm alanlarına enkaz taşıma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ağır hasar gören Gazi Ortaokulu binası da çalışmaların olduğu yapılar arasında yer alıyor.

Erkenez, Eyüp Sultan, Şazi Bey, Yeşilyurt, Senem Ayşe, Namık Kemal mahallelerinde bina sakinleri, istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı alınan 23 binanın yıkımının bugün tamamlanması planlanıyor.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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