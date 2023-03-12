Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve yıkım işlemleri sürüyor

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta acil yıkım kararlı veya ağır hasarlı binaların yıkımı ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki binaların kontrollü yıkımını ve belirlenen döküm alanlarına enkaz taşıma işlemlerini gerçekleştiriyor.

Ağır hasar gören Gazi Ortaokulu binası da çalışmaların olduğu yapılar arasında yer alıyor.

Erkenez, Eyüp Sultan, Şazi Bey, Yeşilyurt, Senem Ayşe, Namık Kemal mahallelerinde bina sakinleri, istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebiliyor.

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerinde acil yıkım kararı alınan 23 binanın yıkımının bugün tamamlanması planlanıyor.





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