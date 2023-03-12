Hızlı tren çalışmaları nedeniyle geçici olarak kapatılan Tunca Köprüsü trafiğe açıldı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de hızlı tren altyapı çalışmaları nedeniyle geçici olarak yaya ve araç trafiğine kapatılan tarihi Tunca Köprüsü, eski hattaki tren yolu üst geçidinin yıkılmasının ardından tekrar hizmete alındı.

Çalışmalar kapsamında 6 Mart'ta kapatılan köprünün yanındaki üst geçit ekipler tarafından yıkıldı.

Eski hatta yer alan üst geçidin yıkılması ve hafriyatın kaldırılmasının ardından Tunca Köprüsü yeniden trafiğe açıldı.

Çalışmalar nedeniyle Tunca Köprüsü'nün kapalı olduğu zamanlarda Karaağaç bölgesine gitmek isteyen vatandaşlar Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü kullandı.

Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin ilk etabı olan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule hattının 2024 yılında tamamlanması hedefleniyor.

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