EDİRNE (AA) - Edirne'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlene tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Edirne Lisesi Müdür Yardımcısı Kayahan Çelik, günün anlam ve önemi belirten konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un hayatından örnekler vererek istiklal Marşı'nı yazdığı dönemi anlattı.
Çelik, millet sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla düşünen, düşündüğü gibi yaşayan örnek kişiliğiyle büyük şair Ersoy'un saygı ve rahmetle andıklarını belirtti.
Konuşmaların ardından ilk ve ortaokullar arası İstiklal Marşı okuma, ortaöğretim okulları arası ise kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Edirne Vali Vekili Sıdkı Zehin, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak tarafından ödülleri verildi.
Edirne Lisesi tarafından hazırlanan "Akif'in Sözü Cumhuriyetin 100'ü" isimli oratoryo sunumu ile tören sona erdi.