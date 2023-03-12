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EDİRNE (AA) - İpsala'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Şehit Er Mustafa Aydın MTAL konferans salonunda düzenlene tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şiirlerin okunması ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan sunumunun ardından İstiklal Marşı'nı ezbere ve güzel okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.



Programa, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Ahmet Ferit Gürbüz, Belediye Başkan Vekili Emine Şebnem Çelik Albayrak, İlçe Jandarma Komutanı Veli Kızmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Sinan Turhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Mehmet Engin ve öğretmenler katıldı.

- Yağmur duası yapıldı

İpsala ilçesinde bağlı Sarpdere ve Turpçular köyünde yağmur duası yapıldı.

İpsala ilçe Müftüsü Ahmet Bayraktar, Sarpdere köyünde düzenlenen etkinlikte, kuraklık nedeniyle çiftçilerin ve tarımla uğraşan vatandaşlarımız zor durumda olduğunu belirtti.

Bugün toplu olarak yağmur duası yapacaklarını ifade eden Bayraktar, "Yüce Allah’tan ekinlerimizin, toprağımızın ihtiyacı olan yağmur ile ürünlerimizin bol ve bereketli olmasını diledik. Allah dualarımızı kabul etsin."dedi.

Program katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi.









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