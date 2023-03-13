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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

AA

Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada 8,53 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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