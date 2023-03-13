Keşan'da uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada 8,53 gram metamfetamin, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.









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