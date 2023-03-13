Trakya Üniversitesinde düzenlenen bilimsel kursun geliri afetzede öğrencilere bağışlandı

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Balkan Medical Journal dergisi editörleri tarafından düzenlenen kursun geliri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzede öğrencilere bağışlandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Balkan Medical Journal dergisi editörleri ve Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) iş birliğinde çevrim içi gerçekleştirilen Bilimsel Yayıncılık Kursu'nda, güncel bilgilere yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve Balkan Medical Journal Baş Editörü Prof. Dr. Servet Altay, zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını belirtti.

Depremin yaralarını sarmak için herkesin elinden gelen çabayı gösterdiğini vurgulayan Prof. Dr. Altay, "Biz de ülkemizde birçok ilki gerçekleştirmiş Balkan Medical Journal olarak deprem bölgesinde öğrencilerin eğitimine destek olmak için bu kursu düzenlemeyi planladık. Kursumuz ülkemizin farklı noktalarından akademisyenlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti. Elde edilen gelirle öğrencilerimize burs sağlanmış oldu." ifadelerini kullandı.

KAHEV Başkanı Dr. Demet Orhan Başer ise afetzede öğrencilere destek olmak için seferber olduklarını belirtti.

Başer, eğitim programı ve verilen desteklerden dolayı Altay ve eğitmenlere teşekkür etti.









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