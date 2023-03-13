TÜ'de öğretim üyeliğine atanan akademisyenlere belgeleri verildi

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesinde (TÜ) doktor öğretim üyeliğine atanan akademisyenlere belgeleri takdim edildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, doktor öğretim üyeliği kadrolarına atanan akademisyenleri Rektörlük Toplantı Salonu'nda ağırlayarak tebrik etti.

Öğretim üyelerinin çalışmaları hakkında bilgiler alan Rektör Tabakoğlu, akademisyenlerden üniversiteye katkı sunmak adına beklentilerini dile getirdi.

Trakya Üniversitesinin büyük bir aile olduğunu belirten Tabakoğlu, üniversiteyi daha ileriye taşımak için çalıştıklarını, akademisyenlerin bu sürece büyük bir katkı ve güç sunacağına inandığını ifade etti.

Görüş ve düşüncelerin paylaşıldığı buluşmanın sonunda akademisyenlere belgeleri takdim edildi.

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