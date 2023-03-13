Edirne'de 3 ruhsatsız tabancayla yakalanan zanlı tutuklandı

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EDİRNE (AA) - Edirne'de üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.A'yı durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk adliyede çıkarıldığı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.













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